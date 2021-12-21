Туркменистан и Казахстан заинтересованы в усилении партнерства

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Казахстан выступили за дальнейшую интенсификацию эффективного партнерства в торгово-экономической сфере.

Об этом, как сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, было сказано 20 декабря на очередном 11-м заседании Совместной межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, сопредседателями которой являются с туркменской стороны - заместитель председателя Кабинета министров Ч.Гылыджов, с казахстанской стороны - заместитель премьер-министра Р.Скляр.

Стороны также выразили необходимость укрепления отношений в том числе в энергетической и транспортно-логистической областях, в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Сотрудничество в нефтегазовом и транспортно-коммуникационном секторах выделено в качестве приоритетного направления двустороннего и многостороннего взаимодействия сторон.

По результатам работы Совместной межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству был подписан итоговый протокол.

На платформе МПК также состоялись двусторонние встречи руководителей и представителей министерств и ведомств двух стран. В ходе результативных встреч была отмечена необходимость принятия дальнейших согласованных мер с учётом действующих санитарных норм по углублению торгово-экономических связей, увеличению экспортно-импортных операций и расширению номенклатуры и объемов поставляемых товаров и оказываемых услуг.

За 9 месяцев 2021 года товарооборот между двумя странами достиг $143 млн, что на 11,7 процента больше, чем за весь 2020 год.