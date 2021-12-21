Туркменистан и Казахстан выступают за развитие транспортных отношений

БАКУ /Trend/ - Расширение международных и региональных автомобильных, железнодорожных и морских перевозок является приоритетным направлением в отношениях между Туркменистаном и Казахстаном.

Акцент на данный вопрос, как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, был сделан на состоявшейся 20 декабря встрече заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром.

С учетом огромного потенциала двух стран особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в области промышленности, транспорта и связи с активным привлечением государственного и частного сектора Туркменистана и Казахстана.

В этой связи выражена заинтересованность в дальнейшем расширении контактов в области торговли, сельского хозяйства, информационного и технологического обмена, а также в других перспективных направлениях. Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами.

Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых. Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По этому торговому пути грузы могут переправляться в страны Персидского залива, регион Индийского океана и Европу.

Данный проект был реализован при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Исламского банка развития на основании соглашения, подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 году.