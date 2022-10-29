Британская компания начнет работы в трех контрактных зонах по добыче золота в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В ближайшие 3-4 года операционная компания Anglo Asian Mining в Азербайджане планирует сдать в эксплуатацию три контрактные зоны - "Гарадаг", "Хархар" и "Демирли".

Об этом сказал в субботу Trend финансовый директор Anglo Asian Mining Ильхам Халилов.

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане компания приступила к разведке золотоносного месторождения Вежнали в Зангиланском районе.

"В рамках этого месторождения правительству Азербайджана представлена соответствующая четырехлетняя программа. Отмечу, что разведочные работы будут вестись параллельно с разминированием территорий", - отметил финдиректор.

Он также подчеркнул, что основная деятельность Anglo Asian Mining сосредоточена в Гедабеке, и в 2023 году в Гедабекском районе планируется сдать в эксплуатацию новое месторождение "Зафар".

"В этом районе мы с 2009 года производим золото, а с 2010 года - концентрат меди. Кроме того, мы планируем сдать в эксплуатацию месторождение "Зафар". В Зангилане мы ведем разработку новых месторождений. Стоит подчеркнуть, что месторождения здесь, как и другие освобожденные территории заминированы, поэтому работы по их разведке ведутся поэтапно", - сказал Халилов.

Он добавил, что в Азербайджане компания производит и экспортирует золотые слитки и концентрат меди. Золото в основном экспортируется в Швейцарию, а медь - в Грузию, Узбекистан и Турцию.