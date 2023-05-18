В 2022 г. PASHA Bank выдал кредиты на более чем 2,825 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году PASHA Bank выдал кредиты на более чем 2,825 миллиарда манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, член правления PASHA Bank Мурад Сулейманов.

По его словам, операционные расходы PASHA Bank в 2022 году сократились на 7,6 процента - до 127,332 миллиона манатов.

«Операционные расходы в сравнении с операционной прибылью сократились на 13,5 процента и составили 32,446 миллиона манатов. Прибыль банка от процентных сделок составила 312,227 миллиона манатов, чистая прибыль от валютных операций - 46,452 миллиона манатов», - сказал он.