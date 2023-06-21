В Азербайджане впервые сравнялся уровень заключенных договоров в государственном и частном секторах

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане впервые уровень заключенных договоров в государственном и частном секторах сравнялся.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев в ходе панельной дискуссии «Роль государства в переходе от нефтяного капитала к человеческому» в рамках Саммита человеческих ресурсов 2023.

«Этот важный факт подчеркивает значимость и возможности, которыми обладает частный сектор в стране. Продолжающийся рост и развитие частных предприятий свидетельствуют о их важной роли в экономическом развитии Азербайджана. Этот прогресс открывает новые перспективы для сотрудничества между государственным и частным секторами, способствуя укреплению экономической стабильности и росту страны», - отметил Алиев.