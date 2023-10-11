БАКУ/Trend/ - Турция представила Азербайджану более 9 тысяч национальных стандартов, что позволило AZSTAND иметь право распространять официальные публикации турецких стандартов в стране.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил начальник Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики Мамед Аббасбейли на мероприятии в связи со "Всемирным днем ​​стандартов".

"Одним из важнейших шагов, предпринятых в рамках международного сотрудничества, является соглашение о взаимном сотрудничестве между Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) и Турецким институтом стандартов (TSE) в рамках отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией", - отметил Мамед Аббасбейли.

Напомним, что продолжается мероприятие в связи со "Всемирным днем ​​стандартов", организованным Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики и Физико-техническим федеральным институтом (PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.