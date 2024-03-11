KOBİA поделится опытом для специалистов Фонда развития предпринимательства Казахстана

БАКУ/Trend/ — Делегация казахстанского АО "Фонд развития предпринимательства" ("ДАМУ") в конце марта 2024 года посетит Баку в рамках программы обмена опытом со специалистами Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджанской Республики (KOBİA).

Об этом на втором заседании Азербайджано-Казахстанского делового совета в Баку сказал председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, передает в понедельник Trend.

"В конце марта 2024 года мы ждем в Баку делегацию "ДАМУ" для обмена опытом, который мы имеет, создав дома МСБ (KOBevi) и другие инструменты развития МСБ", — отметил Мамедов.

Он напомнил, что "ДАМУ" и KOBİA сотрудничают с 2019 года, а в 2023 году Агентство наладило сотрудничество с внешнеторговой палатой Казахстана.

"Мы готовы укреплять наше сотрудничество и далее, что содействует взаимодействию субъектов бизнеса обоих стран.

Мы заинтересованы в привлечении иностранных инвесторов в Азербайджан. Наши специалисты оказывают пошаговое содействие в организации бизнеса, для этого функционируют центры развития МСБ и дома МСБ", — сообщил он.

KOBİA предоставляет различные гранты на реализацию исследовательских проектов в сфере развития МСБ в Азербайджане.

"Для иностранных инвесторов поиск подходящих партнеров может идти и через сеть "Друзья МСБ" в 45 регионах страны. В Азербайджане важна реализация бизнес-проектов и на освобожденных территориях, где имеется богатый потенциал в различных сферах, включая туризм, сельское хозяйство, энергетику. KOBİA получило свыше 1700 обращений от иностранных компаний, которые желают начать бизнес на освобожденных территориях, в том числе из Казахстана. Это позволит еще больше развить наше стратегическое председатель правления", — подчеркнул руководитель KOBİA.

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