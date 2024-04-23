БАКУ/Trend/ - Visa запустит новый бесконтактный продукт на летних Олимпийских играх "Париж-2024"

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев в ходе совместной пресс-конференции Национального олимпийского комитета Азербайджана и Visa.

По его словам, Visa продолжает свою традицию выпуска инновационных бесконтактных мобильных продуктов во время летних Олимпийских игр.

"На этот раз мы представим на рынок очередное новшество. Мы считаем, что это уже стало хорошей традицией для Visa, и каждые летние Олимпийские игры для нас — это новая возможность для продвижения на рынке", — подчеркнул Гаджиев.

Отметим, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Миссия Visa – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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