Правительство Италии одобрило строительство интерконнектора Snam-TAP

БАКУ /Trend/ - Правительство Италии одобрило проект строительства интерконнектора Snam-TAP, сообщил Trend в четверг источник в итальянской компании Snam, являющейся одним из акционеров проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), предполагающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Проект Snam-TAP предусматривает строительство 55 километрового интерконнектора, соединяющего приемный терминал трубопровода TAP с газовой сетью Snam Rete в Италии.

Как отметил источник, проект был одобрен восьмого августа по предложению премьер-министра Италии Паоло Джентилони.

«В настоящее время проект Snam ожидает получения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), и этот документ вскоре будет подписан министерством окружающей среды Италии», - сказал источник.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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