Энергооператор Азербайджана выполнит все поставленные в рамках Стратегической дорожной карты задачи

20 октября 2017 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерэнержи" выполнит все поставленные в рамках Стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг задачи, считает глава ОАО Этибар Пирвердиев.

"Работа по реализации Стратегической дорожной карты со стороны "Азерэнержи" продолжается. Мы ведем совместную работу над определенными законодательными актами с министерствами энергетики и экономики, Кабинетом министров и другими структурами. Думаю, что поставленные задачи "Азерэнержи" выполнит", - сказал журналистам Пирвердиев.

Новость обновляется

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан может увеличить передачу электроэнергии в Россию - энергооператор
Энергетика 16:37
Энергооператор Азербайджана изучит возможности применения технологии Blockchain
Энергетика 15:54
Азербайджан интегрируется в европейский рынок электроэнергии
Энергетика 19 октября 11:01
В некоторых частях Баку будут ограничения в подаче электроэнергии
Экономика 10 октября 12:08
Азербайджан удерживает производство электроэнергии на стабильном уровне
Энергетика 3 октября 12:38
Азербайджан увеличил производство электроэнергии в I полугодии
Энергетика 5 июля 15:10
Энергооператор Азербайджана завершил 2016 год с убытком
Энергетика 12 мая 17:40
Азербайджан увеличил производство электроэнергии
Энергетика 4 мая 16:49
S&P: Новые масштабные инвестпроекты энергооператора Азербайджана будут реализованы за счет вливаний в капитал
Энергетика 1 марта 18:15
ОАО «Азерэнержи» в праздничные дни будет работать в усиленном режиме
Экономика 28 декабря 2016 16:13
Азербайджан предлагает ускорить совместное строительство новых электростанций с Ираном
Энергетика 20 октября 2016 11:06
Проблем с электроснабжением с наступлением зимы в Азербайджане не предвидится - глава "Азерэнержи" (ФОТО)
Энергетика 20 октября 2016 10:47
Азербайджанская ТЭС снизила выработку электроэнергии
Энергетика 31 августа 2016 14:47
Азербайджан сократил производство электроэнергии
Энергетика 2 августа 2016 12:22
Азербайджан сократил выработку электроэнергии
Энергетика 11 июля 2016 13:40
Импорт мазута для электростанций в Азербайджане освобожден от таможенных пошлин
Энергетика 7 апреля 2016 11:54
Азербайджан с начала года сократил производство электроэнергии
Энергетика 4 апреля 2016 13:18
"Азерэнержи" выплачивает компенсации работникам, срок трудовых договоров которых истек
Энергетика 20 января 2016 15:04