Энергооператор Азербайджана выполнит все поставленные в рамках Стратегической дорожной карты задачи

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерэнержи" выполнит все поставленные в рамках Стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг задачи, считает глава ОАО Этибар Пирвердиев.

"Работа по реализации Стратегической дорожной карты со стороны "Азерэнержи" продолжается. Мы ведем совместную работу над определенными законодательными актами с министерствами энергетики и экономики, Кабинетом министров и другими структурами. Думаю, что поставленные задачи "Азерэнержи" выполнит", - сказал журналистам Пирвердиев.

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