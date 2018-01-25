Цена нефти Brent превысила $71 впервые с декабря 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,5% и составила $71,01 за баррель. Об этом, как передает ТАСС в четверг, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $71 за баррель 3 декабря 2014 года.

21 января состоялось седьмое заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (Организации стран - экспортеров нефти и стран, не входящих в картель), на котором министры обсудили текущие итоги исполнения договоренностей по ограничению добычи. Перед встречей министры отмечали, что уровень исполнения сделки в прошлом году в среднем достиг 107%.

Сделке по сокращению добычи нефти стран ОПЕК+ пошел второй год. Согласно договоренностям, достигнутым в конце ноября 2017 года, участники продолжат ограничивать добычу до конца этого года. Россия, Саудовская Аравия и еще 22 страны, участвующие в соглашении, начали сокращать добычу год назад с целью стабилизировать спрос и предложение и убрать с рынка рекордные излишки запасов, которые на начало прошлого года превышали среднюю пятилетнюю норму на 380 млн баррелей.

На протяжении почти всего 2017 года экспортерам в целом удавалось удерживать взятые на себя обязательства. А благодаря перевыполнению квот такими странами как Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика и Россия, общий уровень исполнения обязательств превышал 100%. К декабрю, сообщала ОПЕК, излишки запасов удалось сократить до 220 млн баррелей.

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