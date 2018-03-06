Fitch: "Азерэнержи" продолжит получать сильную господдержку

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги "Азерэнержи" и одновременно отозвало их по коммерческим причинам, говорится в сообщении агентства, распространенном во вторник.

Так, агентство утвердило и отозвало долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента на уровне "ВВ+" и краткосрочный рейтинг на уровне "В".

Вместе с тем агентство пересмотрело прогноз по рейтингам "Азерэнержи" на "Стабильный", что связано с пересмотром второго февраля 2018 года на "Стабильный" прогноза по суверенным рейтингам Азербайджана.

Fitch отмечает, что приведение рейтинга "Азерэнержи" в соответствии с уровнем рейтинга Азербайджана связано с сильной поддержкой, которую правительство предоставляет компании, а также тем фактом, что большая часть долгов имеет государственную гарантию. Агентство считает, что правительство также продолжит предоставлять средства, чтобы помочь компании погасить свои зарубежные обязательства в период до 2025 года.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор\6 Ирина Парфёнова)

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