Стоимость нефти незначительно упала

26 марта 2018 09:38 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в понедельник перешли к снижению, после роста до максимумов с февраля на ожиданиях продолжения сотрудничества по сделке ОПЕК+, передает "Прайм" со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 7:59 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2 процента, до 69,67 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,41 процента, до 65,61 доллара за баррель.

В конце прошлой недели нефть марки Brent преодолела отметку в 70 долларов за баррель впервые со второго февраля текущего года. За выходные WTI также подорожала до максимума с февраля, поднявшись выше 66 долларов за баррель.

Таким образом, стоимость обеих нефтяных марок приближается к новым максимумам с 2014 года после торгов на понижение в течение всего начала 2018 года.

Трейдеры отыгрывали комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран ОПЕК+ может продолжиться и после 2019 года. Еще одним фактором роста цены на нефть стало беспокойство инвесторов относительного возможного наложения экономических санкций на Иран со стороны США. Наложение санкций может привести к перебоям в поставках нефти из Ирана.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венское соглашение до конца 2018 года.

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