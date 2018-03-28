Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после неожиданно сильного роста запасов в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Cтоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% — до 68,92 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,89%, до 64,67 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API), за неделю к 23 марта запасы нефти в США выросли на 5,321 миллиона баррелей, — до 430,6 миллиона, — в то время как аналитики ожидали прироста лишь на 1 миллион. На прошлой неделе API сообщил о неожиданном снижении запасов на 2,739 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,655 миллиона баррелей. При этом запасы бензина снизились на 5,799 миллиона, дистиллятов — на 2,23 миллиона.

Данные по запасам от министерства энергетики США будут опубликованы позднее в среду.

"Мы посмотрим, как выглядят данные по запасам [от минэнерго] и можно ли оспорить недавние значительные приросты [по API]. Пока что обе марки нефти Brent и WTI застопорились в росте", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега в AxiTrader Грега Маккенна [Greg McKenna].

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