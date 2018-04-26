Азербайджан увеличит генерирующие мощности в 2018 году

26 апреля 2018 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане будет введен в эксплуатацию ряд энергообъектов, которые позволят нарастить генерирующие мощности, сказал глава ОАО "Азерэнержи" (энергооператор Азербайджана) Этибар Пирвердиев в интервью сайту правящей партии страны.

По словам главы ОАО, электроэнергетическая система является стратегической с точки зрения социально-экономического развития страны, и по этой причине регулярно определяются новые цели, связанные с перспективным развитием отрасли.

"Наши планы по расширению в перспективе производства и улучшению качества достаточно объемлемые. Уже в текущем году в энергетической системе страны появятся некоторые новшества", - сказал Пирвердиев.

Глава ОАО отметил, что в 2018 году буден введена в строй реконструированная Мингячевирская гидроэлектростанция мощностью 424 мегаватт, реконструкция которой велась в 2010-2017 годах.

"Ведутся завершающие работы по строительству второго энергоблока мощностью 409 мегаватт на станции "Шимал-2" в Баку. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в текущем году. Также в 2018 году будет введена в строй электростанция мощностью 16,5 мегаватт в Лерике", - сказал Пирвердиев.

Глава ОАО напомнил, что в последние годы в Азербайджане также осуществлялось масштабное строительство малых гидроэлектростанций.

"Несколько новых гидроэлектростанций уже успешно работают. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию такие небольшие гидроэлектростанции, как "Астара-1", "Огуз-1", "Огуз-2" и "Огуз-3"", - сказал Пирвердиев.

В настоящее время мощность электроэнергетической системы Азербайджана составляет более шести тысяч мегаватт.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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