Консорциум TAP объявил предквалификационный отбор по установке телекоммуникационной и охранной систем

БАКУ/Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, объявил предквалификационный отбор для проектирования, закупок, установки и управления телекоммуникационной и охранной системами, говорится в сообщении, размешенном в среду на сайте консорциума.

Эти элементы создадут глобальную сеть, соединяющую различные трубопроводные технологии в странах, через которые проходит TAP, включая волоконно-оптическую сеть, центры обработки данных в Италии и Швейцарии, компрессорные станции в Греции и Албании и так далее, сказали в консорциуме.

Директор консорциума TAP по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) Пьерлука Феррари сказал, что, несмотря на то, что проект TAP уже завершен на более чем 70 процентов, консорциум продолжает принимать меры с тем, чтобы трубопровод был готов для безопасной транспортировки газа из азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» в Европу.

«Глобальная сеть систем телекоммуникации и безопасности будет играть ключевую роль в тестировании трубопровода и его объектов вдоль маршрута протяженностью 878 километров и обеспечении готовности инфраструктуры к эксплуатации в 2020 году», - добавил Феррари.

Как сообщается, после предквалификационного процесса, TAP объявит соответствующий тендер во втором квартале 2018 года.

Ожидается, что контракт будет присужден в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении консорциума.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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