SOCAR огласила прогнозы по инвестициям в Грузию в 2018 году (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Общий объем инвестиций компании SOCAR Energy Georgia (грузинской "дочки" азербайджанской госкомпании SOCAR) в Грузию в 2018 году прогнозируется на уровне около семи миллионов лари или 4,8 миллиона манатов.

Об этом сказал Trend глава компании Махир Мамедов.

По словам Мамедова, запланированные компанией работы продолжаются по плану.

Ранее сообщалось, что азербайджанская госкомпания SOCAR увеличила долю в уставном капитале SOCAR Energy Georgia с 51 до 75,51 процента,

«Увеличение доли SOCAR связано с решением партнёров SOCAR Energy Georgia. Это только позитивно отразится на нашей деятельности, и мы продолжим инвестиции и развитие компании в Грузии», - отметил Мамедов.

По словам главы компании, SOCAR остаётся надёжным и стратегическим партнёром Грузии и продолжает поставки природного газа в страну согласно планам.

«Потребление газа в Грузии в 2017 году было на уровне 2,391 миллиарда кубометров природного газа, 1,379 миллиарда их которых пришлись на долю SOCAR. Потребление же Грузии в 2018-ом году прогнозируется в объёме 2,689 миллиарда кубометров», - сказал Мамедов.

Компания SOCAR экспортирует в Грузию газ, добываемый на азербайджанских месторождениях за счет собственных средств без участия иностранных компаний. Помимо этого, Грузия ежегодно получает от Азербайджана газ, добываемый на морском месторождении "Шах Дениз" с участием SOCAR и иностранных компаний.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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