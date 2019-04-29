IV Форум SOCAR завершил работу при организационной поддержке Бакинской Высшей школой нефти (ФОТО)

29 апреля 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 22 апреля прошел посвященный 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и совместно организованный Бакинской Высшей Школой Нефти и британской компанией Confidence Capital Ltd., IV Международный Форум SOCAR.

Компания First Class Hospitality внесла свой вклад в это событие, и организовала гала ужин в дом-музее Villa Petrolea, спонсорами которого стали такие крупные компании как Pasha Sıgorta, Glampire Timepieces, Ganja Sharab и 5* отель Edem Resort Medical & Spa

На вечере было разыграно много ценных подарков и проведено немало интересных конкурсов.

Акционерное общество открытого типа PASHA Sigorta является одним из признанных лидеров на рынке страховых услуг Азербайджана.

На мероприятии от имени компании выступил заместитель председателя правления Турал Алиев и презентовал новый продукт компании.

На гала ужине Glampire Timepieces представил свою новую коллекцию часов посвященную нефтяной тематике.

Так же на вечере было разыграно вино от компании Ganja Sharab и проведены разные конкурсы, на которых победители получили ваучеры на проживание в 5* отеле в Edem Resort Medical & Spa.

Ужин прошел в дом-музее Villa Petrolea. На сегодняшний день Villa Petrolea – первый музей семьи Нобелей за пределами Швеции и, единственный в мире Дом-музей, посвященный братьям Нобелям. Всем присутствующим была проведена специальная экскурсия по дому в ходе, которого рассказали о вкладе братьев Нобель в построении нефтяной индустрии.

Участники всего форума совершат технические визиты на отраслевые предприятия ‘SOCAR Кaрбамид’, ‘SOCAR Мeтанол’, ‘SOCAR Полимер’ и нефтяной терминал в Сангачале.

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