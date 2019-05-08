Премьер Италии: Трубопровод EastMed может быть подключен к TAP

БАКУ /Trend/ - Трубопровод EastMed, который предусматривает транспортировку ресурсов Восточного Средиземноморья в Грецию через Кипр и Крит, может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который будет поставлять азербайджанский газ в Европу.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Reuters, об этом сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Говоря о строительстве газопровода «Посейдон», который является последней частью EastMed, он сказал, что Италия не готова разрешить прокладку трубопровода «Посейдон» через Отранто (южный город Италии), но инфраструктура может быть подключена к газопроводу TAP.

«В настоящее время правительство не заинтересовано в строительстве конечного участка «Посейдон», как планировалось изначально», - сказал он.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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