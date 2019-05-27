В Азербайджане существенно выросла добыча газа

27 мая 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2019 года в Азербайджане было добыто нефти и газового конденсата на 12,4 миллиона тонн, что на 2,9 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

За тот же период объем добытого газа составил почти 11,6 миллиарда кубометров, в том числе более восьми миллиардов кубометров товарного газа. За год эти показатели выросли на 20,2 и 30,3 процента процентов соответственно.

На первое мая 2019 года запас готовой продукции (нефти) составил 219,2 тысячи тонн.

Отметим, что в 2018 году в Азербайджане были добыты 38,76 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что приблизительно равно показателю предшествовавшего года. Основной объем добычи нефти в Азербайджане приходится на блок нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Добыча газа в Азербайджане в 2018 году составила 30,59 миллиарда кубометров (рост на 7,1 процента), товарного – 19,2 миллиарда кубометров (рост на 5,8 процента).

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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