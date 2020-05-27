В МЭА прогнозируют сокращение глобального потребления нефти на $1 трлн в 2020 году

Расходы потребителей на нефть в результате карантинных мер во всем мире сократятся в 2020 году на $1 трлн, до $2,5 трлн, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете по инвестициям в энергетику, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Коронавирус вызвал беспрецедентное падение инвестиций в энергетику во всем мире в первой половине 2020 года, отмечают в агентстве. Еще до вспышки новой инфекции эксперты МЭА ожидали, что вложения в энергетическом секторе в 2020 году вырастут на 2%, что могло бы стать самым заметным ростом инвестиций со времен кризиса 2014 года. Однако из-за пандемии коронавируса этого не случилось. Вместо этого инвестиции упали беспрецедентно, на 20% или $400 млрд по сравнению с 2019 годом.

"По нашим оценкам, расходы потребителей на нефть упадут более чем на 1 трлн долларов в 2020 году, тогда как поступления в электроэнергетическом секторе снизятся только на $180 млрд, что во многом будет вызвано ростом неплатежей", - считают в МЭА.

Непосредственно инвестиции в нефтегазовый сектор упадут на 32% ли почти на $250 млрд, инвестиции в угольной промышленности - на 15% или почти на $20 млрд. В целом мировая энергетика недосчитается 20% инвестиций от уровня прошлого года, они снизятся до $1,5 трлн.