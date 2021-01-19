Вклад Азербайджана в глобальные усилия по борьбе с изменением климата позволил сократить выбросы парниковых газов – министр Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Вклад Азербайджана в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, а также использование современных технологий в производстве электроэнергии позволили сократить выбросы парниковых газов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, об этом на официальной церемонии открытия 11-й Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) и панельном заседании высокого уровня на тему “Энергетический переход к устойчивому восстановлению в постпандемический период" сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

По его словам, в Азербайджане выбросы парниковых газов на душу населения намного ниже, чем в других развивающихся и развитых странах.

Было отмечено, что Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поставлена задача к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в общей инвестиционной мощности до 30 процентов. Кроме того, в результате подписанных распоряжений в Азербайджане в разных отраслях энергетики создается благоприятный инвестиционный климат и условия для привлечения частных инвестиций и реализации крупномасштабных проектов.

"Подготовлен соответствующий законопроект и налажено сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития для организации аукционов в области использования возобновляемых источников энергии. С компанией Acwa Power были подписаны соглашения об инвестициях, покупке энергии и подключении к сети по проекту ветряной электростанции, а с компанией Masdar продолжаются переговоры по подписанию заключительных договоров по проекту солнечной электростанции", – сказал министр.

На мероприятии также было отмечено, что освобождение территорий Азербайджана открыло новые возможности для устойчивого развития в регионе. Было подчеркнуто, что согласно поручению президента «освобожденные территории» будут превращены в зоны «зеленой энергетики», и в этом направлении будет налажено сотрудничество с международными компаниями.

Отметим, что 19-20 января с участием высокопоставленных представителей пройдут пленарные заседания министров по вопросам национального энергетического планирования и применения для содействия энергетическому переходу, увеличения финансирования возобновляемых источников энергии, пути к углеродной нейтральности.

Напомним, что на мероприятии, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие высокопоставленные руководящие лица и представители международных организаций, представляющие более 180 государств мира.

С вступительными речами выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камерун и другие официальные лица, а также министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. В выступлении были затронуты такие темы, как влияние глобальной пандемии на мировую экономику и энергетический сектор, глобальные тенденции использования возобновляемых источников энергии, инвестиции в эту сферу, климатические проблемы и влияние политики на устойчивые энергетические переходы.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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