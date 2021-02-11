"Южный газовый коридор" доказывает, что энергетическая политика важнее трубопроводов - бывший посол США

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" доказывает, что энергетическая политика важнее трубопроводов, систем передачи электроэнергии, добытых баррелей нефти и кубических метров природного газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, в настоящее время руководитель экономических и энергетических программ в Caspian Policy Center.

Он сказал, что "Южный газовый коридор" (ЮГК) - проект, который служит укреплению энергетической безопасности и суверенитета европейских стран, а также благосостояния их граждан:

"Успешное завершение ЮГК в 2020 году показывает, насколько настойчивой является группа государств, работающих вместе с успешными партнерами из частного сектора. В то время как Европа и другие страны пытаются сократить выбросы парниковых газов для борьбы с климатическим кризисом, потребность в газе в качестве чистого топлива будет увеличиваться. Природный газ станет ключевым элементом перехода в экологическое будущее, где сократятся выбросы углекислого газа»,-отметил Секута.

По его словам, энергетика является основой безопасности, процветания и суверенитета стран: "Реализация этого проекта, естественно, сыграла долгосрочную роль в дипломатической деятельности США с Азербайджаном, Европейским Союзом, Турцией, Украиной и другими странами. Однако политических и дипломатических сил государств недостаточно для реализации успешного трубопроводного или иного энергетического проекта. Чтобы быть успешным в этом бизнесе, энергетический проект должен быть коммерчески значимым".

"Южный газовый коридор был запущен и реализован благодаря прочному партнерству между государствами и компаниями. По некоторым оценкам, в финансировании ЮГК участвовали 17 финансовых организаций. Как недавно отметил высокопоставленный руководитель BP, ЮГК преуспел в этом, потому что у него было реальное технико-экономическое обоснование и политическое значение для этого. Учитывая тесное сотрудничество и связи между правительствами и компаниями, достижение технического совершенства, общая стоимость проекта ожидалась в размере 40-45 миллиардов долларов. Но, как сообщается, общая стоимость проекта составила около 33 миллиардов долларов. Завершение Южного газового коридора может повысить энергетическую безопасность Европы и всего мира",- подчеркнул Роберт Секута.

"ЮГК может быть расширен - получить на следующем этапе доступ к новым рынкам в Албании и на Западных Балканах. Расширение коридора может облегчить планы Турции по созданию энергообмена в Стамбуле, являющемся фьючерсным рынком, который она хочет создать в 2021 году. Считается, что сегмент ЮГК TANAP (Транс-Анатолийский газопровод) может помочь в транспортировке газа в Восточное Средиземноморье, а также в усилиях по превращению Турции в энергетический центр",-подчеркнул бывший посол.

Секута отметил, что завершенный Южный газовый коридор, после прокладки газопровода по Каспийскому морю, также может обеспечить необходимые возможности для экспорта газа из Туркменистана на Запад. В настоящее время Туркменистан экспортирует трубопроводный газ только одному покупателю - Китаю, которому в 2020 году он продал газ на сумму 6 миллиардов долларов. Туркменистан, имеющий одно из крупнейших в мире месторождений природного газа, может продавать значительные объемы на новые рынки.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)