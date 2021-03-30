Немецкая компания Vier Gas Transport получила контракт в рамках IGB
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Армяне во время оккупации специально заминировали азербайджанские земли невоенного назначения - депутат Милли Меджлиса
Сохранение стабильной учетной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала – Unicapital
Мобильный оператор AZERCELL покрыл своей сетью всю территорию Карабаха, включая зону контроля миротворцев: реакция армян (ФОТО)