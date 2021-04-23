В Казахстане завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов

Сегодня, 23 апреля в Казахстане прошел второй электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородному сырью. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила 9,3 миллиарда тенге, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

23 апреля 2021 года в 17.00 по времени Нур-Султан аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам был завершен. По итогам состоявшегося аукциона - по 8 участкам недр были определены победители аукциона. Сумма стартового размера подписных бонусов по 8-и участкам составляла – 713 млн. тенге. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила 9,3 миллиарда тенге.

Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании», любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения.

Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.