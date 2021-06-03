"Лукойл" ведет переговоры о вхождении в проект Достлук
БАКУ/Trend/ "Лукойл" ведет переговоры о вхождении в проект Достлук, расположенный на границе азербайджанского и туркменистанского секторов Каспия, рассчитывает стать оператором месторождения. Об этом журналистам сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Месторождение Достлук. Идут сейчас переговоры, мы активно вовлечены в этот процесс. Мы очень благодарны и президенту Туркменистана и президенту Азербайджана за вовлечение компании "Лукойл" в этот процесс. Идет подготовка очередного межправительственного соглашения и договора по СРП. Мы бы хотели быть оператором этого проекта, долю пока не знаем", - сказал он.
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