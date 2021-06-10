Большая часть импорта электроэнергии в Грузию приходится на Азербайджан
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Обеспечена занятость свыше 1400 членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана
Последняя роль Рамиза Азизбейли - тяжелобольной актер участвовал в съемках под наблюдением врачей (ВИДЕО, ФОТО)