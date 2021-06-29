Нефть дешевеет на опасениях распространения штамма Covid-19 "дельта"

Мировые цены на нефть снижаются во вторник, инвесторы обеспокоены ситуацией с распространением штамма коронавируса "дельта". Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до 73,81 доллара, августовских фьючерсов – на 0,52%, до 74,29 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,41%, до 72,61 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти оказывают возобновившиеся опасения по коронавирусу, в частности трейдеров беспокоит распространение нового штамма Covid-19 "дельта". Рост числа заболевших в некоторых странах несет риски для спроса на сырье, поскольку на этом фоне вновь вводятся ограничения на передвижения.

При этом вице-президент по энергетическому консалтингу IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum), которого цитирует агентство Блумберг, отметил, что, несмотря на распространяющийся новый вариант коронавируса, спрос на нефть продолжает резко расти и рост этот поддерживается в основном США, Китаем и странами Ближнего Востока.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет также заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс примет решение по добыче нефти. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу.