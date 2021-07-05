МЧС Азербайджана расследовало информацию о взрыве на Каспии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вечером четвертого июля на ряде сайтов и в социальных сетях были опубликованы видеоролики, на которых запечатлен пожар на Каспии. В связи с этим министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана незамедлительно приступило к проведению расследования.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС, в ходе предварительного расследования было установлено, что накануне на объектах по добыче нефти и газа, а также прочей промышленной и транспортной инфраструктуре не происходило каких-либо чрезвычайных происшествий.

В заявлении ведомства говорится, что утром пятого июля вертолет авиаотряда МЧС начал совершать разведывательный полет над Каспием. В ходе него был выявлен факт извержения грязевого вулкана на острове Дашлы, расположенном примерно в 30 километрах от берега в направлении Сальянского района.

"В данный момент в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя, однако какой-либо опасности для нефтегазовой инфраструктуры и других объектов на море, а также для жизни людей вулкан не представляет" - говорится в сообщении.

(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)