Азербайджанская нефть продолжает дорожать

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого октября повысилась на 0,04 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,48 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,04 доллара - до 79,77 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,01 доллара, составив 75,32 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого октября понизилась на 0,1 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 78,72 доллара за баррель.

Отметим, что накануне цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста повысилась на 0,36 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,44 доллара за баррель.

Официальный курс на второе октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev