Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы инвестсотрудничества в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества как по проектам в нефтегазовой сфере, так и в области ВИЭ, в том числе морской ветроэнергетики и гидроэнергетики, передает Trend со ссылкой на азербайджанское минэнерго.

Как говорится в сообщении ведомства, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с генеральным директором Программы развития национальных компаний Саудовской Аравии Бадром Аль Бадром.

Стороны на встрече обменялись мнениями о нынешних и перспективных инвестиционных возможностях в энергетическом секторе.

В ходе встречи в расширенном формате с участием саудовской делегации гости были проинформированы о нефтегазовых месторождениях Азербайджана, глобальных проектах по транспортировке энергоносителей, потенциале «зеленой энергетики», аукционах по привлечению частных инвестиций в эту отрасль, а также других стратегических целях и планах.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)