Стоимость азербайджанской нефти превысила $85 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого января выросла на 1,35 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 85,57 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,34 доллара и составила 84,86 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 1,35 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 79,93 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого января выросла на 1,41 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 82,31 доллара за баррель.

Официальный курс на седьмое января составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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