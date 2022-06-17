БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приняты изменения в закон "Об электроэнергетике".

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение и принят в третьем обсуждении сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно принятым изменениям, подача тепловой энергии прекращается в следующих случаях:

- при наличии соответствующего письменного обращения потребителя (с указанием причины и срока прекращения подачи тепловой энергии);

- при невнесении потребителем платы в полном объеме за потребленную тепловую энергию в течение одного месяца после предъявления счета за тепловую энергию, предоставленную энергоснабжающим предприятием;

- при отсутствии соответствующего контракта с энергоснабжающим предприятием;

- в случае выявления установки дополнительных деталей к отопительным приборам, параметры которых определяются проектом системы теплоснабжения, а также нецелевого использования теплоносителей в системах отопления (слив воды из системы и отопительных приборов);

- при проведении ремонтно-профилактических работ и аварийных работ, в том числе при предотвращении пожара или утечки газа;

- согласно решению суда;

- в случае проведения специальной операции против религиозного экстремизма - в зоне проведения этой операции на основании указания органа, проводящего специальную операцию против религиозного экстремизма.

(Перевод: Фидан Мустафаева)