Платформа ACE позволит извлечь весь потенциал "Азери-Чираг-Гюнешли"

БАКУ /Trend/ - Платформа «Центральный Восточный Азери» (ACE) строится на основе современнейших технологий.

Об этом, в ходе медиатура для журналистов, сказал проектный менеджер ACE Нил Филипс, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, реализация этого проекта станет примером строительства современной платформы в нашем регионе.

«Этот проект позволит до 2050 года добыть 300 миллионов баррелей нефтепродуктов, то есть извлечь весь потенциал Азери-Чираг-Гюнешли», - сказал он.

«Эта платформа будет способствовать добыче газа на Центральной и Восточной платформах. Платформа ACE будет оборудована запасным трубопроводом. Кроме того, эта платформа будет работать практически полностью автоматизировано. Автоматизированы будут, как процессы управления бизнес деятельностью, так и процессы добычи», - сказал он.

Филипс отметил, что добываемая с платформы нефть будет транспортироваться по 30-дюймовому трубопроводу в Сангачальский терминал.

«Кроме того, проведение технических работ на платформе будет проводиться не раз в шесть лет, а уже раз в восемь лет. Это позволит максимизировать добычу. Для транспортировки нефти будет построен 30-дюймовый трубопровод, для транспортировки газа - 22-дюймовый. Для обеспечения платформы водой ожидается строительство 16-дюймового трубопровода. Все они будут соединены с Сангачальским терминалом», - отметил проектный менеджер.

Как отметил Филипс, на сегодняшний день платформа ACE на 95 процентов уже построен.

«Порядка 62% трубопроводов и других механических объектов сданы в эксплуатацию. Продолжаются работы по соединению трубопроводов и установка соответствующих компрессоров. После проведения тестовых работ платформа будет сдана в эксплуатацию», - сказал он.

Ожидается, что баржа STB-1 в первом квартале 2023 года будет отправлен на морское месторождение, добавил проектный менеджер.