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Цифровой подстанции в Физули будет достаточно для обеспечения электроэнергией населения – Азеришыг

Энергетика Материалы 7 октября 2022 12:10 (UTC +04:00)
Цифровой подстанции в Физули будет достаточно для обеспечения электроэнергией населения – Азеришыг

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Самир Али
Самир Али
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ФИЗУЛИ /Trend/ - Строящейся в настоящее время цифровой подстанции в Физули будет достаточно для того, чтобы в ближайшем будущем обеспечить электроэнергией население, которое планируется переселить в регион.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

Он отметил, что в случае необходимости будут построены новые подстанции.

По словам Мамедзаде, отличие этой подстанции в высокой оперативности, любая информация о состоянии электрической сети получается в цифровом формате.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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