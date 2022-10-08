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В Нафталане будут пробурены новые нефтяные скважины - вице-президент SOCAR

Энергетика Материалы 8 октября 2022 12:01 (UTC +04:00)
В Нафталане будут пробурены новые нефтяные скважины - вице-президент SOCAR

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Нафталане в следующем году будут пробурены новые нефтяные скважины.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".

Он отметил, что первую скважину планируется пробурить на глубину 3,5 тысячи метров.

"Балансовые запасы Нафталанского месторождения оцениваются в 1,109 миллиона тонн, а запасы для извлечения - в 61 тысячу тонн", - сказал Мамедов.

Отметим, что в Нафталане насчитывается 94 скважины, а количество действующих составляет 32.

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