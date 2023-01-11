Нефть подешевела на данных API по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на 1% после неожиданных данных API о сильном росте запасов сырья в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,91% — до 79,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1%, до 74,35 доллара.

Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 января подскочили сразу на 14,87 миллиона баррелей, в то время как аналитики, напротив, ожидали снижения на 2,4 миллиона баррелей.

Кроме того, во вторник вечером минэнерго США опубликовало свои прогнозы по рынку нефти. Министерство понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2023 году до 100,48 миллиона баррелей в сутки, в 2024 году ожидает потребление на уровне 102,2 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз средней добычи нефти в США на текущий год повышен на 70 тысяч баррелей в день — до 12,41 миллиона баррелей. В следующем году министерство ожидает добычу на уровне 12,81 миллиона баррелей в день.