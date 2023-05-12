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SOCAR обеспечивает до 25% нужд Турции в дизтопливе

Энергетика Материалы 12 мая 2023 12:10 (UTC +04:00)
SOCAR обеспечивает до 25% нужд Турции в дизтопливе

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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ИЗМИР /Trend/ - SOCAR Türkiye обеспечивает 20-25 процентов нужд Турции в дизельном топливе.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Türkiye и генеральный директор Petkim Анар Мамедов.

По его словам, производственные мощности завода Petkim составляют 3,6 миллиона тонн в год.

«На этом заводе мы производим свыше 60 видов продукции. Кроме того, другой наш завод, нефтезавод Star обеспечивает 25 процентов переработки нефтепродуктов Турции. Порядка 55-60 процентов приходится на производство дизельного топлива. Мы также производим и авиационное топливо», - сказал он.

Мамедов сообщил, что SOCAR Türkiye в своей деятельности использует "чистую" энергию, в результате чего на 120 миллионов тонн сокращены выбросы вредных отходов.

«Мы инвестировали в экономику Турции 18 миллиардов долларов, в области нефтехимии мы занимаем 12 процентов рынка, обеспечиваем 20-25 процентов нужд Турции в дизельном топливе, а также обеспечили 5 300 человек постоянными рабочими местами», - подчеркнул он.

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