Азербайджан вошел в ТОП-3 поставщиков битума в Грузию

БАКУ/Trend/ - Азербайджан в январе 2024 года вошел в "тройку" стран-ведущих поставщиков битума в Грузию, сообщает в среду Trend со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

"Грузия в январе 2024 года импортировала 4,7 тысячи тонн битума, что на 51 процент меньше января 2023 года. Из этого объема больше половины поставила Россия, свыше 46 процентов - Ирак, а остальной объем - Азербайджан", - сообщили в союзе.

Отметим, что битум в основном используется в строительном секторе.

Азербайджан традиционно входит в число ведущих поставщиков углеводородов и нефтепродуктов в Грузию.

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