ЕБРР даст кредит компании в Северной Македонии, в частности, для связки с Грецией и TAP

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления северо-македонской компании "NOMAGAS" гарантированного государством долгосрочного кредита на сумму до 98,59 миллиона евро для строительства участков трубопроводов для поставок газа и водорода в Северную Македонию, передает во вторник Trend со ссылкой на информацию на сайте ЕБРР.

Речь идет о строительстве: соединительного трубопровода природного газа с Грецией (66 км; межсетевое соединение), газопроводов Гостивар – Кичево (34 км; участок 1) и Свети Николе – Велес (28 км; участок 2) в Северной Македонии.

"Проект способствует диверсификации поставок газа в Северную Македонию через Трансадриатический трубопровод (TAP) и терминалы СПГ в Греции, а также обеспечивает возможность поставок газа в соседнюю Сербию. Это повысит конкурентоспособность предприятий частного сектора и снизит цены на газ за счет увеличения поставок газа в 2,5 раза (с существующих 0,8 миллиарда кубометров в год до 3,6 миллиарда кубометров в год) и тем самым будет способствовать дальнейшей декарбонизации энергетического сектора при более низкой стоимости поставок", - подчеркнуто в пресс-релизе.

Общая стоимость проекта составляет 140,19 миллиона евро, инвестиции позволят организовать поставку газа в Северную Македонию, что ускорит ее переход от угля к возобновляемым источникам энергии путем вывода из эксплуатации существующих угольных теплоэлектростанций (ТЭС) к 2030 году.

Ожидается, что по проекту будет создано и 1,7 ГВт возобновляемых источников энергии, что приведет к сокращению выбросов парниковых газов в жилых домах к 2030 году на 82 процента.

"Проект значительно сократит загрязнение воздуха за счет замены неэффективных форм отопления в коммерческом и жилом секторах, а также использования нефтепродуктов и твердого топлива. Проект также на 100 процентов готов к использованию водорода и создаст возможность выхода низко углеродных решений на рынки конечного использования", - указано в сообщении ЕБРР.

В материалах банка отмечается, что в июне 2023 года Северная Македония приняла "Дорожную карту справедливого перехода", обеспечивающую защиту уязвимых людей и сообществ.

Это было признано и поддержано Климатическими инвестиционными фондами (CIF), и Северная Македония стала пилотной страной для Программы ускорения перехода с использования угля (ACT) на чистое топливо.

В этой связи ЕБРР помог разработать и подписал на COP28 Совместную декларацию с правительством Северной Македонии и другими партнерскими учреждениями для создания внутристрановой платформы Северной Македонии для обеспечения справедливого и ускоренного энергоперехода.

Проект оценивается как согласованный с Парижским соглашением о климате и соответствует Стратегии ЕБРР в энергетическом секторе на 2024-2028 годы.

Реализация проекта уменьшит инфраструктурные "узкие места" на рынке газа Европы и будет способствовать газификации центральной и юго-западной части Северной Македонии, которые в настоящее время не связаны с национальной газовой сетью.

Отметим, что АО "NOMAGAS" — это акционерная государственная компания и лицензированный оператор газотранспортной системы (TSO).

Она была создана в июне 2022 года в результате слияния двух государственных TSO - National Energy Resources (NER) и АО GA-MA Skopje (GAMA).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!