SOCAR может продолжить поставку газа в Румынию

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) может продлить подписанный с Румынией контракт на поставку газа еще на два года, но все будет зависеть от желания румынской стороны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал вице-президент SOCAR Эльшад Насиров в ходе 8-го заседания азербайджано-румынской межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству.

По его словам, вчера был последний день действия газового контракта, подписанного между двумя странами, согласно которому SOCAR имела возможность поставить в Румынию до 1 миллиард кубометров газа в год.

Насиров сообщил о возможности продолжить поставки в этом году и в следующем.

Э.Насиров напомнил, что за последние три года SOCAR поставила 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов на сумму 800 миллионов долларов США в Румынию через дочерние структуры. "SOCAR Türkiye" поставила в Румынию 1,1 миллиона тонн нефтепродуктов, 33 тысячи тонн химической продукции на сумму 1,1 миллиарда долларов США, а "SOCAR Trading" поставила в Румынию около 700 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму 600 миллионов долларов США.

Он также отметил, что SOCAR управляет 74 АЗС в Румынии и инвестировала 70 миллионов евро в строительство инфраструктуры в этой стране.

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