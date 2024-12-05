Квота Азербайджана на добычу сырой нефти останется неизменной до конца 2026 года

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в 38-м заседании министров стран-членов и не являющихся членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которое прошло в онлайн-формате. Страны ОПЕК + обсудили текущую ситуацию на рынке нефти и определили показатели добычи до конца 2026 года в объеме 39,7 млн баррелей. Азербайджан также поддержал это соглашение. Текущая квота Азербайджана на добычу сырой нефти в объеме 551 тыс. баррелей ежесуточно в этот период будет сохраняться стабильной.

Об этом сообщило министерство энергетики Азербайджана, передает Trend.

Также 8 стран - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились о сохранении добровольных обязательств, объявленных в апреле и ноябре 2023 года. Так, дополнительные добровольные обязательства о сокращении в объеме 1,65 миллиона баррелей ежесуточно, объявленные 8 странами в апреле 2023 года, останутся в силе до конца декабря 2026 года, а дополнительные добровольные обязательства о сокращении в объеме 2,2 миллиона баррелей ежесуточно, объявленные в ноябре 2023 года - до конца марта 2025 года. Сокращения по этим странам на 2,2 миллиона баррелей будут поэтапно отменяться ежемесячно до конца сентября 2026 года.

На заседании также была достигнута договоренность о продлении срока оценки добычи стран-участниц тремя независимыми источниками до начала ноября 2026 года, а также о продлении срока выплаты компенсаций до конца июня того же года.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о важной роли механизма регулирования в формате "ОПЕК +" в поддержании стабильности на мировом рынке нефти, в частности, о вкладе этого сотрудничества под председательством министра энергетики Королевства Саудовская Аравия принца Абдул Азиза бин Салмана Аль-Сауда. К этой инициативе присоединились и другие страны "Декларации сотрудничества", и этот момент отражен в итоговом документе заседания.

39-я встреча министров стран-членов и не являющихся членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) назначена на 28 мая 2025 года.

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