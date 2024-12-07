Назван объем энергии, произведенной на электростанции "Хачмаз"

БАКУ /Trend/ - Назван объем произведенной до нынешнего времени энергии на электростанции "Хачмаз".

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что с момента ввода в эксплуатацию по сегодняшний день на станции в общей сложности произведено 5,4 миллиарда кВт/ч электроэнергии.

"Общая установленная мощность станции, состоящей из 10 газопоршневых агрегатов мощностью 8,7 МВт каждый, составляет 87 МВт", - добавлено в информации.

Отметим, что электростанция модульного типа "Хачмаз" была введена в эксплуатацию 7 декабря 2006 года.