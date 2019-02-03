ЕБРР готов инвестировать в проекты по борьбе с изменением климата в Азербайджане

3 февраля 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заинтересован в инвестировании в проекты по борьбе с изменением климата в Азербайджане, сказала Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте.

"ЕБРР продолжает работу по достижению своих целей в области климатического финансирования, и 36 процентов его общих инвестиций в 2018 году были направлены на поддержку зеленой экономики. Эту тенденцию мы хотели бы повторить и в Азербайджане", - сказала она.

Дуарте отметила, что ЕБРР готов рассмотреть приемлемые проекты в различных секторах с упором на диверсификацию экономики.

Касаясь приоритетов ЕБРР по Азербайджану на 2019 год, глава представительства отметила, что необходимые направления для инвестирования определены в действующей страновой стратегии банка по Азербайджану.

Наряду с ненефтяным сектором, банк продолжает поддерживать и энергетический. Говоря о процессе выдачи кредита для LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd в рамках проекта "Шах Дениз-2", Дуарте отметила, что "проект был одобрен нашими акционерами, но еще не подписан".

Отметим, что в 2017 году Совет директоров ЕБРР одобрил выделение до 100 миллионов долларов кредита для расширения финансирования доли LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd в проекте второй стадии разработки крупнейшего азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

Средства данного кредита будут направлены на строительство двух газовых оффшорных платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку под водой 500 километров труб и расширение Сангачальского терминала.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 28 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:39
Какими будут цены на недвижимость в 2019 году?
Бизнес 09:34
Азербайджан и Румыния заинтересованы в совместном участии в проектах по разведке и добыче газа
Энергетика 07:00
Работа, проводимая по инициативе Общественного объединения "Региональное развитие", с удовлетворением воспринимается в регионах Азербайджана - представитель Объединения
Общество 2 февраля 20:48
В основе политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева лежит принцип социальной справедливости - сын шехида
Политика 2 февраля 20:18
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение строительства Олимпийского спорткомплекса в Тертере
Политика 2 февраля 20:12
Лента новостей
Автомобиль наехал на пешеходов в Шанхае
Китай 14:18
В ДТП с автобусом в Калужской области погибли семь человек (Обновлено)
Россия 13:48
Восемь человек погибли при сходе с рельсов поезда в Индии (Обновлено)
Другие страны 13:24
В результате стрельбы в Огайо погиб полицейский
США 12:41
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 12:19
Завтра в Баку будет преимущественно без осадков
Общество 12:04
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн
Другие страны 11:29
Мужчине, из-за которого эвакуировали аэропорт Брисбен, предъявили обвинения
Другие страны 11:02
В США авиалайнер трижды за день возвращался в аэропорт из-за неисправности
США 10:49