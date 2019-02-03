ЕБРР готов инвестировать в проекты по борьбе с изменением климата в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заинтересован в инвестировании в проекты по борьбе с изменением климата в Азербайджане, сказала Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте.

"ЕБРР продолжает работу по достижению своих целей в области климатического финансирования, и 36 процентов его общих инвестиций в 2018 году были направлены на поддержку зеленой экономики. Эту тенденцию мы хотели бы повторить и в Азербайджане", - сказала она.

Дуарте отметила, что ЕБРР готов рассмотреть приемлемые проекты в различных секторах с упором на диверсификацию экономики.

Касаясь приоритетов ЕБРР по Азербайджану на 2019 год, глава представительства отметила, что необходимые направления для инвестирования определены в действующей страновой стратегии банка по Азербайджану.

Наряду с ненефтяным сектором, банк продолжает поддерживать и энергетический. Говоря о процессе выдачи кредита для LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd в рамках проекта "Шах Дениз-2", Дуарте отметила, что "проект был одобрен нашими акционерами, но еще не подписан".

Отметим, что в 2017 году Совет директоров ЕБРР одобрил выделение до 100 миллионов долларов кредита для расширения финансирования доли LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd в проекте второй стадии разработки крупнейшего азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

Средства данного кредита будут направлены на строительство двух газовых оффшорных платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку под водой 500 километров труб и расширение Сангачальского терминала.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.