Минфин Азербайджана выпускает облигации с доходностью 9%

14 марта 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 19 марта состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены 1,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1092 дня. Процентная ставка будет составлять девять процентов годовых. Выплаты по процентам в течение периода обращения будут осуществлены шесть раз. Срок погашения нот – 15 марта 2022 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 14 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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