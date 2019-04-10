Центробанк Азербайджана не смог реализовать всю эмиссию нот

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 200 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,3053 маната (8,99 процента), средневзвешенная цена – также 99,3851 маната (7,95 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 167,3 миллиона манатов.

Период выплат по нотам – восьмое мая 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 10 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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