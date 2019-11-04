Прогноз: Brent может подорожать до 63 долларов за баррель

БАКУ/Trend/ - На энергетических биржах цена за баррель нефти марки Brent может возрасти до 63 долларов. Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Причиной укрепления прогнозов является повышение цены нефти марки Brent до 61 доллара, на фоне согласования между США и Китаем в пятницу, по поводу первого этапа торгового соглашения.

Ожидается, что важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в Америке, которые будут раскрыты в среду в 19:30, также сильно повлияют на цены.

Аналитики InvestAZ также представили данные о состоянии на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Напряжение в растущем торговом кризисе между США и Евросоюзом (ЕС) переходит на новый уровень, что негативно сказывается на экономических ожиданиях в Еврозоне, а также увеличивает прогнозы продаж по курсу EUR/USD. Анализ дает основание предполагать, что курс упадет до 1,08 доллара.

Наряду с этим, на этой неделе важную роль сыграют и фундаментальные данные по внешнеторговому обороту и сектору услуг, которые будут оглашены во вторник в 17:30 по бакинскому времени, и индексов бизнес-активности сектора услуг в Еврозоне, которые будут оглашены в среду в 13:00.

Британский фунт стерлингов

Переговоры по согласованию Brexit положительно влияют на прогнозы роста британского фунта стерлингов, в частности, сохраняется актуальность прогноза о подорожании валюты до 1,32 доллара, хотя здесь царит неопределенность, связанная со внеочередными парламентскими выборами в Великобритании 12 декабря.

Заявления Центрального Банка Англии в четверг в 16:00, также ожидаются с большим интересом.

Турецкая лира

Курс USD/TRY продолжает подтверждает уверенный прогноз в 5,68 лиры, и оставаясь выше этого уровня, может дойти до 5,76 лиры.

Фундаментальный показатель, связанный с балансом иностранных операций в Турции, который будет обнародован в пятницу в 11:00, также окажет сильное влияние на курс.

Падение курса доллара на мировых валютных биржах также отражается на курсе USD/TRY. Таким образом, ожидается, что за последние три месяца курс понизится на четыре процента до 5,64 турецких лир за доллар.

В понедельник в 11:00 прогнозируется позитивное влияние огласки в Турции ключевых фундаментальных валютных показателей.

Золото

Цена золота на унцию на рынках цветных металлов также подорожала после решения ФРС снизить ставку. Глобальные политико-экономические риски влияют на то, что спрос здесь остается сильным. Если цена за одну унцию превысит 1518 долларов (48,8 доллара за грамм), то она может подняться до 1525 долларов (49 долларов за грамм).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)