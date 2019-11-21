В Азербайджане работают над внедрением аннуитетного страхования - эксперт

БАКУ/Trend/ - Аннуитетное страхование оьладает потенциалом развития на страховом рынке Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова директора департамента страховой компании "Pasha Hayat" Тофика Алиева.

В настоящее время, по словам Алиева, страховые компании аннуитетное страхование клиентам не предлагают, в связи с чем в этом году, как и в прошлом, сборы были равны нулю. При этом, в текущем году некоторые страховые компании предлагали продукт альтернативный аннуитетному страхованию.

Как сказал эксперт, этот вид страхования относится к страхованию жизни и приравнивается к депозитному страхованию. То есть, люди платят разовый взнос и по истечении срока получают выплаты от этой суммы.

«В настоящее время Pasha Hayat, наряду с другими страховщиками как внутри страны, так и за ее пределами, проводит различные работы в этом направлении, и я думаю, что в ближайшем будущем этот вид страхования найдет свое место на страховом рынке Азербайджана. Аннуитетное страхование на самом деле является продуктом, схожим с накопительным страхованием, основное отличие от которого заключаются в том, что оно длится дольше, и если человек, при страхованию жизни ждет три года, то срок аннуитетного страхования будет дольше, то есть люди смогут воспользоваться этим продуктом ближе к пенсионному возрасту», - отметил Алиев.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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