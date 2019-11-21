В Азербайджане работают над внедрением аннуитетного страхования - эксперт

21 ноября 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Аннуитетное страхование оьладает потенциалом развития на страховом рынке Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова директора департамента страховой компании "Pasha Hayat" Тофика Алиева.

В настоящее время, по словам Алиева, страховые компании аннуитетное страхование клиентам не предлагают, в связи с чем в этом году, как и в прошлом, сборы были равны нулю. При этом, в текущем году некоторые страховые компании предлагали продукт альтернативный аннуитетному страхованию.

Как сказал эксперт, этот вид страхования относится к страхованию жизни и приравнивается к депозитному страхованию. То есть, люди платят разовый взнос и по истечении срока получают выплаты от этой суммы.

«В настоящее время Pasha Hayat, наряду с другими страховщиками как внутри страны, так и за ее пределами, проводит различные работы в этом направлении, и я думаю, что в ближайшем будущем этот вид страхования найдет свое место на страховом рынке Азербайджана. Аннуитетное страхование на самом деле является продуктом, схожим с накопительным страхованием, основное отличие от которого заключаются в том, что оно длится дольше, и если человек, при страхованию жизни ждет три года, то срок аннуитетного страхования будет дольше, то есть люди смогут воспользоваться этим продуктом ближе к пенсионному возрасту», - отметил Алиев.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Изменения в налоговом кодексе являются единственной причиной снижения налогов - эксперт
Финансы 17:43
Эльхан Алескеров: Пашинян в Италии пытается влезть в шкуру миротворца
Политика 17:00
Валентина Матвиенко: Стороны карабахского конфликта должны проявить сдержанность
Нагорно-карабахский конфликт 16:52
Генсек Тюркского совета: строительство «TransCaspian Fiber Optic» придаст значительный импульс нашей деятельности
Бизнес 16:40
В Азербайджане собрано свыше 280 тыс. тонн хлопка
Бизнес 15:59
«Узбекнефтегаз» и SOCAR создадут СП для трейдерских операций
Энергетика 15:01
Лента новостей
В Грузии увеличился реэкспорт автомобилей
Бизнес 19:19
Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания сотрудникам минюста
Политика 19:06
Али Гасанов: Дельцы, создавшие "эмигрантский бизнес" будут изобличены
Политика 18:58
Всемирный банк: ВВП Азербайджана вырос на 3 %
Экономика 18:53
Азербайджанские фильмы и художники Европы и Азии (ФОТО)
Культура 18:28
В администрации Трампа заявили об опасности Договора по открытому небу
США 18:23
Вице-премьер Грузии примет участие в инвестиционном саммите Восточного партнерства
Бизнес 18:22
ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти
Энергетика 17:57
Президент Ильхам Алиев наградил Махира Асланова орденом "За службу Отечеству"
Политика 17:56