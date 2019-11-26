Спрос на облигации Минфина Азербайджана многократно превысил предложение

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана, стоимостью 15 миллионов манатов. Срок оборота составляет 1092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 16 инвесторов подали 29 заявки в ценовом диапазоне от 94,9646 маната (при доходности в 10,05 процента) до 101,3105 маната (восемь процентов) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 100,7837 маната (8,2 процента), а средневзвешенная цена – 100,8152 маната (8,188 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 78,963 миллиона манатов, а объем размещения - 15 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций – 22 ноября 2022 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)