Льготная кампания по кредитам продолжается!

Expressbank, всегда радующий своих клиентов, продлил срок льготной кампании, стартовавшей 4-го ноября, по наличным денежным кредитам до 30-го декабря.

Приняв во внимание большой интерес клиентов, Expressbank предлагает наличные денежные кредиты до 30000 манат c годовой процентной ставкой 16,5% до конца декабря.

В рамках кампании, срок кредита с низкой процентной ставкой может составлять не только 12 или 24 месяцев, а даже 36 месяцев. Кредит, вне зависимости от срока, предлагается клиентам по одинаковой годовой процентной ставке – 16,5%.

Клиенты, желающие воспользоваться льготной кампанией, могут обратиться в банк в будние дни с 09:00 до 18:00 и в субботу с 10:00 до 15:00 в Баку в филиалы "Насими" и "Ахмедлы", а также в филиалы в Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире и Барде. Оформление заявки доступно также в онлайн форме по ссылке: https://www.exb.az/loans/cash/.

Expressbank также представляет удобные средства для оплаты кредита. Клиенты смогут оплатить кредит посредством платежных банкоматов Expresspay и личного кабинета на сайте www.expressbank.az.

Expressbank предоставляет широкий ассортимент банковских продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и имеет сеть из 15 филиалов по всей стране.

Дополнительную информацию об услугах банка можно получить в информационном центре, позвонив по номеру 132, а также на официальном сайте www.expressbank.az и на страницах банка в социальных сетях.

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